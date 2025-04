Israëlische militairen schoten doelbewust Palestijnse hulpverleners dood en logen vervolgens over toedracht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 222 keer bekeken • bewaren

Er zijn videobeelden opgedoken die aantonen hoe het Israëlische leger de wereld voorliegt over de moord op Palestijnse hulpverleners. Op 23 maart schoten Israëlische vijftien ambulanceverpleegkundigen, leden van de burgerbescherming en een VN-medewerker. Eerst werden twee hulpverleners vermoord die op weg waren naar de al-Hashashin-wijk, waar die ochtend een Israëlische luchtaanval had plaatsgevonden. Dertien andere Palestijnse hulpverleners, ambulancepersoneel van de Rode Halve Maan, leden van de burgerbescherming en een VN-medewerker gingen naar hen op zoek en werden vervolgens ook door Israëlische soldaten vermoord. Hun lichamen werden een paar dagen later terugggevonden in een massagraf.

Het Israëlische leger IDF verklaarde zoals gewoonlijk dat er geen sprake was van opzet, dat de slachtoffers zich 'verdacht' hadden gedragen en dat ze niet herkenbaar waren als hulpverleners. Dat blijkt allemaal gelogen. De ambulances waren duidelijk herkenbaar en voerden zwaailichten. Op het moment dat de hulpverleners hun voertuigen verlaten worden ze onder vuur genomen zo is te zien op de beelden die door een van de slachtoffers is gemaakt. Ze werden aangetroffen op zijn telefoon die in het massagraf lag.

The New York Times kreeg de beelden toegespeeld van een diplomaat en publiceerde die nadat was vastgesteld dat het een authentieke opname betreft. De video was door de Palestijnse Rode Halve Maan aan de VN-Veiligheidsraad gestuurd.

VRT Nieuws meldt:

The New York Times heeft ook de satellietbeelden bekeken van de locatie waar het konvooi hulpverleners in Gaza werd getroffen. Enkele uren na de aanval toonden de satellietbeelden, volgens de krant, dat de 5 ziekenwagens en de brandweerwagen naar de kant van de weg werden verplaatst. 2 dagen later toonden de beelden dat de voertuigen waren begraven. Er stonden ook Israëlische militaire bulldozers en een graafmachine.