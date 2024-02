PVV draait al en blokkeert snelle afschaffing eigen risico

24 jan. 2024 - 16:23

Als Timmermans (Bos )van mening veranderd heet het draaien.Als Wilders dat doet is het slim, een compromis of hij is milder geworden . Een vraag wie is hier de nepper? Maar de vraag is of het wat uitmaakt of de PVV nu het eigen risico wil verlagen. Ja het maakt wat uit voor de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Wilders laat de VVD zien dat hij wel “betrouwbaar” is tijdens de onderhandelingen . Hij heeft zijn positie dus versterkt. En de PVV-kiezer? Ook de PVV-kiezer is blij want de al niet reële kans dat Timmermans gaat regeren is tot bijna 0 gereduceerd. Het argument “ van gelul kun je niet eten” is niet aan PVV-kiezers besteed . Kijk wat Trump voor de arbeiders heeft gedaan in de VS en wat hij met de zorg wil knap weinig. Toch stemmen ze op hem niet voor de poen maar omdat hij de aap op de rots is die het beste kan treiteren en daarom een “echte” leider lijkt. Wij gaan steeds meer op de VS lijken!

3 Reacties