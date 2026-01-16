ICE-agenten eten bij Mexicaans restaurant en arresteren na afloop het personeel

Leden van Trumps Gestapo hebben drie medewerkers van een Mexicaans restaurant opgepakt. De arrestaties vonden plaats op dezelfde dag dat de ICE-agenten bij het betreffende etablissement in de plaats Wilmar hadden geluncht, meldt de Minnesota Star Tribune.
“Een ooggetuige, die anoniem wil blijven uit angst voor represailles, vertelde de Minnesota Star Tribune dat vier ICE-agenten rond 15.00 uur in een hokje zaten te eten bij El Tapatio. Het personeel van het restaurant was bang, aldus de ooggetuige, die foto's van het restaurant en een video van de arrestatie deelde.”
Nadat de restaurantmedewerkers de zaak ’s avonds hadden afgesloten, werden ze gevolgd en opgepakt door de ICE-agenten. De actie past volledig in het schrikbewind dat ICE voert. Vorige week vermoordde een ICE-agent de 37-jarige Renee Good, omdat ze deelnam aan een vreedzame demonstratie. Donald Trump meent dat de agent niets verkeerds heeft gedaan.
