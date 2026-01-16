ICE-agenten eten bij Mexicaans restaurant en arresteren na afloop het personeel Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 502 keer bekeken Bewaren

Leden van Trumps Gestapo hebben drie medewerkers van een Mexicaans restaurant opgepakt. De arrestaties vonden plaats op dezelfde dag dat de ICE-agenten bij het betreffende etablissement in de plaats Wilmar hadden geluncht, meldt de Minnesota Star Tribune.

“Een ooggetuige, die anoniem wil blijven uit angst voor represailles, vertelde de Minnesota Star Tribune dat vier ICE-agenten rond 15.00 uur in een hokje zaten te eten bij El Tapatio. Het personeel van het restaurant was bang, aldus de ooggetuige, die foto's van het restaurant en een video van de arrestatie deelde.”