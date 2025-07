Hypotheekrente aftrek blijft voor politici een olifant in de (Tweede) Kamer

De laatste stand in de peilingen laat nu al zien dat de kans zeer groot is dat VVD en GroenLinks/PvdA in een nieuwe coalitie met elkaar moeten samenwerken, terwijl hun standpunten over het oplossen van de woningcrisis ver uiteen liggen. Samen met het CDA en vermoedelijk D66 zal er toch een brug geslagen moeten worden om een compromis te sluiten. Over een politiek haalbare oplossing van het met de dag nijpender worden van het omvangrijk tekort aan betaalbare huur-en koopwoningen.