Hypocriet Yesilgöz de mond gesnoerd door Jelle Postma die wél weet waar hij over praat Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1223 keer bekeken • bewaren

Maandagavond werd in Pauw & De Wit, hoe kan het ook anders, gesproken over de extreemrechtse, neonazistische rellen van afgelopen weekend op het Malieveld in Den Haag. Te gast was onder meer oud-AIVD’er en onderzoeker Jelle Postma. Hij wijst erop dat het geweld allesbehalve uit het niets kwam. De inlichtingendiensten waarschuwen al tijden voor de opkomst van extreemrechts en hoe dit steeds openlijker wordt geuit. Al maanden voorafgaand aan "Elsfest" was in beeld hoe rechtsextremisten plannen smeedden voor gewelddadig protest. Daarbij werden onder meer kreten gebruikt als "We gaan afmaken waar Hitler aan begonnen was":

Dat extreemrechts nu zo'n grote bek heeft, is niet in de laatste plaats te denken aan de fopliberalen van de VVD onder rechtsradicaal Dilan Yesilgöz die - hoe gezellig - ook aan tafel zat. Yesilgöz heeft door haar geflirt en samenwerking met de PVV van Geert Wilders de poorten wagenwijd opengezet voor extreemrechts. Het is dankzij Yesilgöz dat het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog werd geïnstalleerd en binnen de regering nazistische complottheorieën als de "omvolking" plots gemeengoed werden. Het is Yesilgöz die extreemrechts in Nederland heeft gevalideerd, heeft laten zien dat hun racistische stemmen gehoord worden en hen daarmee heeft opgejut.

Hoe ironisch is het dan ook dat slechts twee dagen voor het extreemrechtse geweld in Den Haag, de VVD zich pal achter nota bene een Forum-motie schaarde om "Antifa" in Nederland aan te merken als terroristische organisatie, een regelrechte kopie van een absurd Trump-voorstel. Antifa, een antifascistische beweging bestaand uit individuen zonder ook maar enige vorm van centrale organisatiestructuur waar volgens de veiligheidsdiensten helemaal geen dreiging van uitgaat. Ook dat maakt Jelle Postma haarfijn duidelijk, hij noemt de motie "krankzinnig", en werpt een stotterende en stamelende Yesilgöz voor de voeten dat "blijkbaar op rechts nog wat stemmen te verdelen zijn".

Dilan Yesilgöz, die normaliter haantje de voorste is om alles en iedereen te beschuldigen van jodenhaat en antisemitisme wanneer er kritiek wordt geuit op het genocidale geweld van Israël in Gaza, is vooralsnog doodstil als het gaat om de rellen in Den Haag. Daar werden Hitlergroeten uitgebracht, en werd er "Sieg heil" en "kankerjoden" geroepen, maar voor de immer hypocriete VVD is dat nu opeens geen reden om op de achterste poten te gaan staan.