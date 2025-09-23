Wil de laatste liberaal bij de VVD het licht uitdoen? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 541 keer bekeken • bewaren

Er zijn laaghartige mensen, er zijn gewetenloze mensen en je hebt Eelco Heinen. De nummer twee op de VVD-kandidatenlijst bestond het dit weekend om na een aanval op het D66-partijbureau met de beschuldigende vinger naar Rob Jetten te wijzen. De D66-leider was volgens Heinen in zijn reactie op de extreemrechtse vernielzucht niet verbindend genoeg geweest. Net als Frans Timmermans had Jetten een bijeenkomst waar mensen de Hitler-groet brachten, ‘AZC weg ermee’ riepen en vervolgens een politieauto in brand staken ‘politiek’ gemaakt. En dat was volgens Heinen, die er vorig jaar met zijn racistische praatjes in de ministerraad in slaagde om staatssecretaris Nora Achahbar uit het kabinet te jagen, niet in de haak.

“Meer straf en minder begrip voor criminelen”, luidde ooit een VVD-slogan. Afgaande op de uitspraken van Heinen is de partij inmiddels van mening dat je geen begrip moet hebben voor slachtoffers van wie de eigendommen zojuist zijn vernield door een neonazistische knokploeg.

Er zijn mensen die denken dat het geen kwaad kan als de VVD na de verkiezingen een tijdje de oppositie ingaat om te ‘herbronnen’. Even lekker in de luwte nadenken waar je als partij ook alweer voor staat. De vraag is of dat gaat lukken. Een van de weinige VVD’ers in de huidige fractie die je ervan kunt verdenken dat hij nog een beetje liberaal is, Thom van Campen, staat pas op plaats elf. Gelet op de alsmaar dalende scores van de VVD in de opiniepeilingen moet je maar afwachten of hij wordt verkozen. En met wie ga je dan over de toekomst van de VVD nadenken? Met Bente Becker en Eelco Heinen? Dan kun je net zo goed meteen met JA21 fuseren. Eric van der Burg zal er huilend mee instemmen en vervolgens Esther Ouwehand de huid volschelden.

De VVD is altijd een partij geweest met verschillende vleugels, conservatieven en liberalen. Maar sinds het vertrek van Mark Rutte is de partijtop volledig overgenomen door domrechtse radicalen. Radicalen als Dilan Yesilgöz, die met cynische leugens over ‘nareis op nareis’ tevergeefs probeerde om de vorige verkiezingen te winnen. Radicalen als Eelco Heinen, die een rechtsextremist nog niet herkent als hij ‘Sieg heil’ schreeuwt. Radicalen als Bente Becker, die de culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond wil bijhouden. Radicalen die weliswaar zeggen dat hun partij staat voor goed bestuur maar vervolgens meestemmen met een Trumpiaanse Forum-motie om ‘Antifa’ op de lijst met terroristische organisaties te plaatsen. Radicalen die het Rutte-adagium ‘Het gaat niet om je afkomst maar om je toekomst’ hebben ingeruild voor ‘Het gaat om je afkomst’.

Aan de zijlijn heb je nog wat VVD’ers van de oude stempel die proberen hun partijgenoten in de Tweede Kamer en in het kabinet tot inkeer te laten komen. Maar naar Ed Nijpels of Frans Weisglas (jarenlange bijnaam in de fractie: Frans Gleiwas) wordt al lang niet meer geluisterd. De waarschuwingen van het Hilversumse gemeenteraadslid Haitske van de Linde worden genegeerd. En Klaas Dijkhoff? Ach, Klaas Dijkhoff houdt af en toe nog eens een toespraakje bij de Raad van State over de kwetsbaarheid van de democratie, maar zijn kritiek op de huidige VVD-koers is veel te subtiel om tot die dichtgetikte koppies in Den Haag door te dringen.

Het wordt zo een kwestie van tijd voor de laatste liberaal bij de VVD de deur achter zich dichttrekt.