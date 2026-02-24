Huizen onbewoonbaar door gevaarlijk isolatieschuim, GGD slaat alarm Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 441 keer bekeken • Bewaren

Sommige huizen zijn al jaren onbewoonbaar door het gebruik van UF-schuim, isolatiemateriaal dat de afgelopen jaren in de spouwmuren van zeker tienduizenden woningen in Nederland is aangebracht. Bewoners kunnen ziek worden van het gas dat vrijkomt uit het UF-schuim. De GGD wil dat er nu een einde komt aan het gebruik van het schuim. Dat meldt het BNNVARA-programma Zembla.

“UF-schuim bevat formaldehyde, een stof die op de lijst van Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat omdat het kankerverwekkend is en DNA kan beschadigen. Uit een inventarisatie van Zembla blijkt dat bewoners op zeker zeven locaties gezondheidsklachten hebben gekregen. Het gaat om bewoners van huurwoningen in Elst (Utrecht), Dalfsen, Dedemsvaart, Capelle aan de IJssel en Purmerend en om particuliere huiseigenaren in Oostzaan en Nieuwegein. De gemeten formaldehyde-concentraties waren op meerdere locaties zo hoog dat bewoners van de GGD het advies kregen per direct hun huis te verlaten.”

Ad Ragas, hoogleraar risicoanalyse van chemische stoffen (Radboud Universiteit), pleit voor een direct verbod. “Ik zou mijn huis nooit van mijn leven laten isoleren met UF-schuim, dat zou ik te gevaarlijk vinden.”