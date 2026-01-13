De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Huisjesmelkers wonen zelf in sociale huurwoning

Terwijl bijna 200.000 huishoudens wachten op een sociale huurwoning, blijken ruim tienduizend huiseigenaren in een corporatiewoning te leven. Bijna 12.000 corporatiehuurders bezitten een of meer huizen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau

Een klein deel van de huizenbezitters heeft bijvoorbeeld net een huis geërfd, maar bij het leeuwendeel gaat het om mensen die hun koophuis verhuren om er geld mee te verdienen. NU.nl schrijft:

“In een op de tien gevallen hebben huurders zelfs meerdere koopwoningen. Enkele tientallen mensen zijn volgens het CPB eigenaar van meer dan tien huizen. (…) De eigenaren verdienen gemiddeld 76,4 procent meer dan andere corporatiehuurders. Daarnaast huren de woningbezitters volgens het CPB vaak aantrekkelijkere corporatiewoningen dan andere sociale huurders.”

Uit NRC-onderzoek uit 2021 bleek dat een huurder van een corporatiewoning maar liefst 59 huizen bezat. Ondertussen complimenteert minister van Wonen Mona Keijzer (BBB) zichzelf dinsdag in een interview met het FD met haar eigen beleid.