Huishouden betaalt 60 euro waterbelasting, Tata Steel slechts 100 euro

27 jun. 2022 - 9:45

@Henry, in Nederland inderdaad geen echt risico. In Vlaanderen halen ze nu al drinkwater uit zeewater, in Israël doen ze het op grote schaal. In Nederland hebben we voldoende zeewater, energie in de buurt (windmolens), en voldoende geld en kennis om dit (zo nodig) in te kunnen zetten. Zelfs al droogt de Maas de komende 100 jaar helemaal op, dan nog zullen we hier niet zonder drinkwater komen te zitten.