Klimaatcrisis: drinkwatervoorziening miljoenen Nederlanders loopt gevaar

25 jun. 2022 - 11:21

@pindaklaas, meer mensen is meer waterverbruik en zij met een tuin verbruiken meer dan mensen in een appartementje. @Dehnus, Tja je kan de vingers wel in de oren stoppen en de handen over de ogen maar het is wel een beetje zo. Volgens de prognose hebben we in 2060 20M inwoners in Nederland maar het kan ook al een stuk eerder of later. Ook op dit onderwerp zouden we meer visie kunnen gebruiken want met 20M is de druk op de watervoorziening groter dan met 17,5M. Maar goed, Rutte en visie is een oxymoron. @TheBigLebowski totdat er geen water uit het kraantje komt. Verdroging in Nederland is zeker een onderwerp van zorgen.