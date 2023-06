Hugo de Jonge bestrijdt nieuwe woningnood gewoon met oude middelen

Er is nogal wat te doen over het voorstel van minister Hugo de Jonge om woningkopers niet zomaar een vergunning te geven voor het betrekken van hun eigen huis. Daar komt zijn voorstel immers op neer. Zo'n vergunning wordt geweigerd als je volgens een bepaalde verdeelsleutel een te hoog jaarinkomen hebt. Zo blijft de onderkant van de woningmarkt gereserveerd voor mensen met wat lagere inkomens. De voorstanders van deze regeling hebben het dan graag over politie-agenten, zorgpersoneel en leerkrachten.

Dat is helemaal niet nieuw. Tot diep in de jaren tachtig van de vorige eeuw was dit de gewoonste zaak van de wereld. In 1978 kreeg ik een nieuwe baan die de koop van een huis mogelijk maakte als ik tenminste eerst genoeg spaarde want geen bank gaf je een hypotheek voor 100% van de prijs plus kosten koper. De hypotheekrente schommelde rond de 10%. Ik kwam niet uit een familie van huizenbezitters. Deze twee gegevens maakten mij op zich al beducht genoeg. Dat was nog niet alles: gezien mijn nieuwe salaris mocht ik geen huizen betrekken beneden de anderhalve ton, tenminste als ik het mij goed herinner. Ik kon ze wel kopen en verhuren aan mensen met een laag inkomen. Er zelf gaan wonen mocht niet.