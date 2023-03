Omstreden sterauteur Houellebecq verliest rechtszaak tegen Nederlandse kunstenaar die hem overhaalde tot maken pornofilm

4 mrt. 2023 - 11:20

Ben momenteel aan het laatste boek bezig, wat ik nog niet van Houellebecq gelezen had, kan me voorstellen, als de huidige cancel tendens voortzet, dat zijn boeken dan voor de verkoop verboden worden. Houellebecq zijn filosofische voorbeeld en inspiratie is Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauer waarvan gezegd wordt dat hij zijn hond mens noemde. Je zou hem het eerste lid van de PVDD kunnen noemen, hij stelde zich o.a. open voor het Boedhisme, en zag kunst of muziek als (enige) mogelijkheid, door de esthetische ervaring, om los te komen van "de individuele Wil". Schopenhauer die Nietzsche,s inspirator werd doordat Nietzsche ergens tussen 1865 en 67 " Die Welt als Wille und Vorstellung" van hem las. En wie denkt dat Houellebecq een vrouwenhater is, raad ik, en zeker ook als je geinteresseerd in Sextoerisme mocht zijn, het boek "Platform" aan, het zal u maag vullen als "Appetite for Destruction". In de laatste pagina,s van dat boek beschrijft hij, wat de Franse hoofdpersoon ziet en denkt bijna onzichtbaar teruggetrokken in een gehuurd appartementje in Pattaya, wachtend op de dood. "Tot het einde toe zal ik kind van Europa, van de zorg en de schaamte blijven, ik heb geen enkele hoopvolle boodschap te geven. Voor het Westen voel ik geen haat, hooguit diepe minachting. Ik weet alleen dat wij allemaal stuk voor stuk naar egoïsme, masochisme en dood stinken. We hebben een systeem gecreëerd waarin je domweg niet meer kunt leven, en we blijven het ook onvermoeibaar exporteren."