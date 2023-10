Horror: wandelaar filmt hoe storm Babet de ondergrond van een bos als een vloerkleed omhoog tilt

Het zijn griezelige beelden die dichter David Nugent-Malone vrijdagochtend maakte in de bossen in het Schotse Stirlingshire. Tijdens een wandeling met zijn hond Jake zag hij hoe storm Babet de ondergrond van het bos omhoog tilde alsof het een vloerkleed was. "We hebben al honderden keren door dat bos gewandeld maar nog nooit zoiets gezien," verklaarde hij tegenover de BBC.