Zware storm Babet zorgt voor grote problemen en evacuaties in Noordwest-Europa

Een zeer zeldzame zware storm, Babet genaamd, teistert het noordwesten van Europa en treft vrijdag ook het noorden van Nederland. De ferry tussen IJmuiden en Newcastle vaart niet omdat op de Noordzee golven tot acht meter hoog voorkomen. De schepen zijn daar wel tegen bestand maar veel passagiers niet. Bovendien loopt de tocht door het extreme weer dan ook ernstige vertragingen op. De veerboot naar Texel vaart vrijdagmiddag wellicht niet omdat Babet zorgt voor een extreem lage waterstand. Ook andere havens in het noorden worden daardoor vermoedelijk onbereikbaar. Terwijl veel mensen nu juist hun herfstvakantie houden.

Het KNMI geeft voor vrijdag tussen 6.00 en 21.00 uur code geel af voor zware windstoten in het Waddengebied.

In Ierland en Schotland heeft Babet al huis gehouden. In Schotland zijn inwoners van Brechin aan de oostkust geëvacueerd. In Denemarken worden inwoners opgeroepen weg te blijven uit risicogebieden. Ook Duitsland waarschuwt voor de gevolgen van het extreme weer.