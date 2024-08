Horde extreemrechtse hooligans bestormt azc in Engeland op nieuwe dag vol racistische rellen

Honderden extreemrechtse betogers hebben in het Britse Rotherham een hotel aangevallen dat is gebruikt om migranten op te vangen. Demonstranten hebben ruiten gebroken en voorwerpen naar het pand gegooid, zo meldt The Telegraph. Er is al bijna een week dagelijks sprake van rechtsextremistische straatterreur in het Verenigd Koninkrijk.

De afgelopen dagen braken herhaaldelijk rellen uit in het Verenigd Koninkrijk. De onrust volgt op de dood van drie kinderen bij een steekincident in Southport. Op sociale media ging direct racistische desinformatie rond over de verdachte, die onder meer werd omschreven als een asielzoeker of een vluchteling. In plaats daarvan gaat om een tiener die is geboren in Cardiff.