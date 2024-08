Agenten gewond bij extreemrechtse rellen in Engeland Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 318 keer bekeken • bewaren

Zaterdag zijn extreemrechtse relschoppers opnieuw de straat opgegaan om hun racisme op migranten te botvieren. Daarbij raakten meerdere agenten gewond. Ook werd een asielzoekerscentrum aangevallen. Dat melden Britse media.

In het centrum van Liverpool werd met stenen naar de politie gegooid. Ook werden elektrische steps naar de agenten geworpen. "Dit is geen protest, maar dwaze misdadigheid en oproer", reageerde de politiecommissaris op X. In Hull raakten zeker drie agenten gewond toen demonstranten de ramen van een hotel insloegen waar asielzoekers verblijven, meldt de NOS. Ook in Leeds en Stoke-on-Trent raakten agenten gewond door het extreemrechtse geweld.

In Blackpool werd een Rebellion punkrockfestival verstoord door rechtsextremisten. Even voor 6 uur 's avonds liet de organisatie weten dat de toegangsdeuren tijdelijk werden gesloten "om bezoekers en medewerkers te beschermen". Op straat kwam het tot een aanvaring tussen de extremisten en politie en antiracisten. Ook daar werd door de racisten met stenen en andere projectielen naar de politie gegooid, ook zou er iemand op het publiek zijn ingereden. Op beelden op sociale media is te zien hoe na afloop van de rellen punks de achtergelaten rotzooi opruimen.

Premier Keir Starmer heeft zaterag crisisoverleg gevoerd met zijn kabinet. Na afloop liet hij weten dat politie de "volledige steun" van de overheid heeft om in actie te komen tegen "extremisten" die agenten aanvallen en die proberen "haat te zaaien". Volgens Britse media staan dit weekend zeker 30 tot 35 extreemrechtse protestacties door het hele land gepland.

De rellen ontstonden nadat maandag een 17-jarige jongen drie jonge meisjes doodstak en anderen ernstig verwonden tijdens een Taylor Swift dansfeestje in Southport. Na de moorden werd op sociale media in rap tempo de leugen verspreid dat de dader een islamitische asielzoeker was die per boot illegaal het land was binnengekomen. Onder meer beroepsleugenaar Nigel Farage stookte het vuurtje op door te zeggen dat de waarheid door de overheid verborgen wordt gehouden. De dag na de aanval viel een groep rechtstrextremisten een moskee aan die op geen enkele manier gelinkt is aan de dader. De politie werd eveneens belaagd.