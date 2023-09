Hoogste aantal coronavirusdeeltjes in rioolwater sinds mei Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 497 keer bekeken • bewaren

Nu de vakanties overal voorbij zijn, neemt de kans op een coronabesmetting toe. Scholieren zitten weer opeengepakt in de klas, studenten in de collegezaal, terwijl kantoormedewerkers elkaar treffen in vergaderzalen: ideale omstandigheden voor een luchtweginfectie, zoals corona.

Dat is ook al voorzichtig terug te zien in de cijfers. Volgens het Coronadashboard van de Nederlandse overheid is het aantal virusdeeltjes in het rioolwater sinds mei niet meer zo hoog geweest als nu. Overigens ligt de virusvracht nog altijd beduidend lager dan tijdens de pieken van de afgelopen jaren.

Ook in andere landen is er sprake van meer besmettingen. Zo meldt het Nieuwsblad dat het aantal infecties in België plots weer sterk toeneemt. Ook daar is het virus meer te zien in het rioolwater. “Koorts, hoesten en wat keelpijn: normaal zien we dat soort virussen eigenlijk zelden in deze tijd van het jaar”, aldus viroloog Steven Van Gucht. Hij wijst naar het coronavirus. “Het griepvirus zelf is nog niet in omloop in onze contreien.”