Hoofdredactie NOS Sport stapt nu toch direct op na jarenlange misstanden

De leiding van de sportredactie was onder vuur komen te liggen na berichtgeving van de Volkskrant over jarenlange misstanden op de werkvloer. Zo nodigde Jack van Gelder zijn collega Aïcha Marghadi uit om bij hem in bad te komen zitten en maakte hij een andere collega uit voor “hoer”. Tom Egbers maakte een jonge vrouwelijke collega het leven zuur met wie hij het eerder had aangelegd.