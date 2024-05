Hongarije lanceert media-offensief tegen Sargentini en Verhofstadt Actueel • 19-09-2018 • leestijd 2 minuten • bewaren

Nadat een meerderheid van het Europarlement vorige week instemde met strafmaatregelen tegen Hongarije, naar aanleiding van een kritisch rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, is de regering van de uiterst rechtse Victor Orbán een media-offensief gestart. In het startschot van de campagne worden Judith Sargentini en Guy Verhofstadt afgebeeld naast premier Orbáns favoriete zondebok miljardair George Soros. De miljoenencampagne bestaat uit spotjes op radio, televisie en sociale media, maar volgens Hongaarse media komen er mogelijk ook billboards langs de weg. Tijdens de laatste verkiezingen stonden door heel Hongarije billboards met bizarre beschuldigingen aan het adres van Soros.

In de eerste video die werd gelanceerd op Facebook wordt de Europese-Unie afgeschilderd als een boosaardige entiteit die erop uit zou zijn om Hongarije ‘Het zwijgen op te leggen’ en zijn kreten te horen als: ‘Laat ze ons niet chanteren. Laten we Hongarije verdedigen!’

GroenLinks laat desgevraagd weten vooralsnog niet op de campagne te willen reageren.

Uit rapport van Judith Sargentini over de staat van de democratie in Hongarije blijkt dat de democratie, de onafhankelijke rechtsstaat en fundamentele rechten er worden bedreigd. Op basis van de conclusies en de totale onbereidheid van de Hongaarse delegatie om concessies te doen werd de artikel-7-procedure in gang gezet, een strafmaatregel voor lidstaten die zich niet aan de regels houden. De maatregel stelt de EU in staat om maatregelen te nemen tegen een lidstaat en kan er in theorie toe leiden dat het land stemrecht in het Europarlement wordt afgenomen.

In Hongarije zijn de meningen verdeeld over de strafmaatregel van de EU. Naast verontwaardiging was er ook steun: