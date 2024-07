Hongarije geen gastheer bij volgende BuZa-vergadering meer door Orbáns geslijm bij Poetin

EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft de volgende vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken (BuZa) in augustus verplaatst van Hongarije naar Brussel. Dat heeft Borrell laten weten na afloop van de EU-buitenlandvergadering van maandag. De EU geeft daarmee een signaal af aan de Hongaarse regering dat het geknuffel met de Russische dictator Vladimir Poetin niet wordt getolereerd. Hoewel Hongarije het komende halfjaar vooralsnog voorzitter is van de Unie, benadrukte Borrell dat hij als hoogste EU-diplomaat over de planning van vergaderingen gaat en dus bevoegd is om dit te beslissen.