Wilders-1 breekt Europese boycot van Orbán, negeert wens Tweede Kamer

VVD-minister David van Weel van Justitie en Veiligheid neemt in Hongarije deel aan een door Viktor Orbán georganiseerd informeel overleg ondanks dat de Tweede Kamer dat niet wil, schrijft het AD na een rondgang langs partijen. Ook VVD en NSC kiezen voor wegblijven bij de conferentie maar Wilders, een trouwe bondgenoot van Orbán, blijkt duidelijk de lijn van het kabinet te kunnen bepalen. Orbán is dit half jaar als gevolg van het roulatiesysteem voorzitter van de Europese Unie. Hij greep die positie meteen aan om een 'vredesplan' te lanceren dat nauw aansluit op de strategie van Poetin, waar Orbán een fan van is. Hij saboteert daarmee het beleid van de EU ten aanzien van Oekraïne. De EU besloot daarom een zachte boycot van Hongarije in te voeren. In plaats van ministers worden hoge ambtenaren naar door de Hongarije georganiseerde conferenties gestuurd.