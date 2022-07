Hongaarse premier Orbán promoot openlijk rassenwaan op internationale extreemrechtse meeting Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 343 keer bekeken • bewaren

De uiterst rechtse Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zaterdag regelrechte rassenwaan verkondigt. Hij keerde zich in een speech tegen het "mengen: van Europese en non-Europese 'rassen'. De racistische opmerkingen zijn door oppositie en Europese partijen met afschuw verworpen, schrijft The Observer.

Orbán hield zijn gehoor voor dat landen waar Europeanen en niet-Europeanen zich mengen en gezamenlijk kinderen krijgen "geen naties meer zijn". Orbán heeft wel vaker dit soort ideeën verkondigt maar nu waren ze verpakt in een extreemrechts strategisch verhaal dat onder meer handelde over de omvolkingstheorie, een racistisch verzinsel dat populair is in extreemrechtse kringen. Het komt neer op een wereldwijd complot van linkse partijen om de witte bevolking uit te roeien. Het extreemrechtse mes snijdt daarbij aan twee kanten omdat het zich zowel tegen migranten als linkse mensen keert.

Katalin Cseh, europarlementariër voor de Hongaarse oppositiepartij Momentum stelt dat de speech herinneringen oproept "aan een tijd die we allemaal willen vergeten. Ze tonen de ware aard van het regime." De Roemeense europarlementariuer Alin Mituța wijst er op hoe misleiden en gevaarlijk het is om over 'etnische puurheid' te spreken in een zo diverse regio als die van Midden- en Oost-Europa.