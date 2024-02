Honderdvijftigduizend Duitsers de straat op in Berlijn uit protest tegen extreemrechts

In Berlijn hebben zaterdag minstens 150.000 mensen gedemonstreerd tegen de opkomst van extreemrechts. De telling is afkomstig van de politie van Berlijn. Volgens de organisatoren was het zelfs nog drukker en zouden er ongeveer 300.000 mensen de straat op zijn gegaan. Behalve in Berlijn werd er op nog meer plaatsen in Duitsland gedemonstreerd.