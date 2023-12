Honderdduizenden coronapatiënten in Nederland, drukte in ziekenhuizen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 280 keer bekeken • bewaren

De snelle stijging van het aantal coronapatiënten is nu ook te merken in de ziekenhuizen. Dat zegt internist-infectioloog Chantal Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten van het Radboudumc in Nijmegen, tegen het AD. “De druk op bepaalde afdelingen is echt aan toenemen. We moeten regelmatig al zoeken naar bedden.”

“Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona is de afgelopen week landelijk ook fors gestegen: het dagelijks gemiddeld aantal opnames is van 108 naar 143 gegaan. Volgens het RIVM lagen er afgelopen week gemiddeld 686 patiënten met corona in het ziekenhuis, de week ervoor waren dat 541 patiënten.”

Vorige week steeg het aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater met 57 procent. Daarmee is het aantal virusdeeltjes nu op het hoogste punt ooit, sinds corona in 2020 voor het eerst in Nederland opdook. Op basis van een wekelijkse steekproef schat het RIVM dat op dit moment honderdduizenden Nederlanders corona hebben.

Deskundigen roepen mensen met luchtwegklachten op om thuis te blijven. Hoewel corona inmiddels een stuk minder ontwrichtend is dan aan het begin van de pandemie, blijven kwetsbare groepen risico lopen. “Hoe meer infecties, hoe meer zieken, hoe meer doden”, aldus de Belgische viroloog Marc Van Ranst. Ook het gevaar van post-covid is nog altijd niet geweken.

Bron: RIVM