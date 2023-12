Recordaantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater

Nooit eerder werden er zoveel coronavirusdeeltjes in het rioolwater aangetroffen als nu. Dat meldt coronavarianten-watcher Josette Schoenmakers op X. Het coronadashboard van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven nog niet bijgewerkt met de meest recente gegevens.

Nederland is niet het enige land waar de cijfers omhoog schieten. Eerder meldde Oostenrijk al een recordaantal virusdeeltjes in het rioolwater.

Dankzij de coronavaccins en eerder doorgemaakte besmettingen belanden er minder mensen met een infectie in het ziekenhuis dan bij eerdere golven. Dat betekent echter niet dat het virus inmiddels ongevaarlijk is. De Belgische viroloog Marc Van Ranst riep mensen met luchtweginfecties vorige week nog eens op om thuis te blijven. “Hoe meer infecties, hoe meer zieken, hoe meer doden. Zeker voor mensen met een zwakker immuunsysteem is dit nog altijd een serieus probleem.”