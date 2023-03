Homo's mogen toch een krans leggen bij Dodenherdenking, Oranjevereniging trekt zich terug na ophef Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 50 keer bekeken • bewaren

De LHBTIQ+ organisatie Gay op Flakkee mag op 4 mei toch een krans leggen in Nieuwe Tonge en zo de door de nazi's vanwege hun geaardheid omgebrachte homo's herdenken. Eerder wilde de Oranjevereniging van de christelijke gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee dat niet toestaan. De inwoners zouden er "nog niet klaar" voor zijn.

Een storm van protest barstte los, onder meer van cabaretier Richard Groenedijk die zelf op het eiland geboren is. Hij schrijft op Instagram: "Ik schaam me de ogen uit m'n kop als ik dit lees! "Wij denken dat Nieuwe-Tonge er nog niet klaar voor is...." Zegt de oranjevereniging Nieuwe-Tonge. Weet je wat ik denk??!! Dat die duizenden LHBTIQ+ ers er in de oorlog nog niet klaar voor waren om vermoord te worden!"

De Oranjevereniging heeft zich daarop teruggetrokken en de organisatie van de herdenking in handen gegeven van de gemeente.

Vanwege alle ophef besloot Oranjevereniging Ring van Oranje om niet langer op te treden als organisator. "We betreuren zeer hoe alles verlopen is en bieden onze excuses aan aan een ieder die zich hierin gekwetst voelt. Dit is nooit de bedoeling geweest", schrijft de vereniging deemoedig op Facebook. Als nieuwe organisator van de herdenking benadrukt de gemeente Goeree-Overflakkee in een verklaring het belang van een gezamenlijke herdenking. "Met elkaar, niemand uitgezonderd of uitgesloten. Stichting Gay op Flakkee is daarbij uiteraard van harte welkom om een krans of een bloemstuk te leggen. Daarmee wordt ook bewust een groep slachtoffers herdacht waar lang over gezwegen is: de vervolgde homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Sam Fish van Gay op Flakkee is tevreden met het optreden van de gemeente. Het verzet in Nieuwe Tonge schrijft ze toe aan een "klein, hardnekkig clubje" dat de besluitvorming tracht te domineren. "Het is zeker niet zo dat heel Goeree-Overflakkee niks van homo's moet hebben. Maar de mensen die er geen probleem mee hebben, hoor je over het algemeen niet." De organisatie overweegt wel de herdenking dit jaar uit piëteit over te slaan. "We willen niet dat er opnieuw reuring ontstaat. Met allemaal cameraploegen die op 4 mei in Nieuwe-Tonge komen registreren hoe wij bloemen leggen."

