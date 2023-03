Christelijk dorp verbiedt kranslegging door homo's bij Dodenherdenking

De plaatselijke Oranjevereniging van Nieuwe Tonge op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wil niet dat een vertegenwoordiger van een homo-organisatie bloemen legt tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei. Voorzitter Karolien Jordaan verklaart tegenover het AD dat er al in een andere plaats op het eiland een krans gelegd wordt voor homo's. Ze neemt het Gay op Flakkee kwalijk dat die op Dodenherdenking eer willen betuigen aan de LHBT- slachtoffers van nazi-vervolging: "Ik heb geen zin (…) alles in de war te laten schoppen. Ik heb voor iedereen respect maar ik vind ook dat ze dat voor ons moeten hebben. (…) De dorpsraad, de gemeente, de oranjevereniging en de veteranen leggen een krans. En na 80 jaar wil opeens Gay op Flakkee ook een krans leggen? Ze doen het al in Middelharnis, waarom moet het opeens op twee plekken?”