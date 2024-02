Hogere boete voor foutparkeren dan voor geweld met dank aan Pinokkio Yeşilgöz

Vanaf vrijdag moeten mensen die hun auto ten onrechte op een invalidenparkeerplaats neerzetten, 490 euro betalen. De standaardboete voor mishandeling (bij een klap die geen letsel veroorzaakt) bedraagt intussen 400 euro. Dat is het gevolg van eigengereid optreden van demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid).

Zij negeerde niet alleen een Kamermotie om met boetes geen begrotingstekorten te dekken, maar weigerde ook een onderzoek af te wachten naar de impact van de boeteverhogingen. Pinokkio Yeşilgöz had het betreffende onderzoek nota bene zelf gevraagd. Ook de ambtenaren van haar eigen ministerie werden overvallen door de boeteverhoging, zo blijkt uit een reconstructie van NRC .

“Ook het OM is bijzonder kritisch over de boeteverhoging, leren interne documenten. Het College van procureurs-generaal laat Yesilgöz weten „ernstige bezwaren” te hebben. Naast de kosten voor burgers hebben die bezwaren ook een fundamentele reden: het verband tussen de hoogte van een sanctie en de ernst van het strafbare feit is zoekgeraakt.”