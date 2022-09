Hoge gasprijs leidt tot run op haardhout, handelaren uitverkocht Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 317 keer bekeken • bewaren

Handelaren in haardhout worden overweldigd door de belangstelling nu veel mensen hout stoken zien als een alternatief vanwege de hoge gasprijs. Sommigen leveranciers zijn al helemaal uitverkocht, meldt Omroep Gelderland na een rondgang door de bosrijke provincie.

Bij Erik Jan Davelaar is het haardhout niet aan te slepen. "We moeten vaak mensen teleurstellen, want we kunnen lastig aan hout komen", zegt de haardhoutverkoper uit Elspeet. "De winter is nog niet eens begonnen. Het is een ravage op de markt. Het loopt de spuitgaten uit."

De handelaren hebben soms nog wel voorraad die nog niet rijp is voor de verkoop omdat het hout nog moet drogen. Een handelaar in Tiel meldt dat de verkoop voorbij is want alles is uitverkocht. "We kunnen er niet meer aankomen."

Het programma Kassa meldt dat door de grote tekorten oplichters hun kansen ruiken:

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de Nationale Politie waarschuwde de afgelopen tijd voor een meerdere malafide webshops die zich toeleggen op de verkoop van artikelen zoals haardhout en houtkachels. 'Verkoop' kunnen we echter rustig tussen aanhalingstekens plaatsen: de oplichters gaan er namelijk met jouw geld vandoor, en bestellingen worden nooit geleverd. Het gaat om allerlei partijen hout met prijzen die tussen de 100 en de 500 euro liggen.

De Volkskrant meldde in juli al dat de prijzen van haardhout verdrievoudigden, ook al omdat veel mensen in allerijl een houtkachel aanschaffen. De vraag is of dat gaat helpen want stookhout is amper nog te krijgen.

Uitwijken naar buitenlandse leveranciers heeft weinig zin. Openhaardhout Gigant haalde zijn voorraad al voornamelijk uit Oost-Europese landen, waaronder Oekraïne en Belarus. ‘Dat gaat nu niet of nauwelijks meer door de oorlog en een handelsverbod’, zegt eigenaar Joey van Wettum. ‘Bovendien zie je dat andere landen als Servië, Bosnië en Moldavië meteen zijn gestopt met de export van hout om hun eigen markt te beschermen.’ Voor het beetje hout dat nog wel naar West-Europa komt, moeten de inkopers eveneens hoge prijzen bieden om te concurreren met andere geïnteresseerden.

Ondertussen buigt het Europees parlement zich over de vraag of de subsidies gestaakt moet worden op het verbranden van hout. Veel van de zogeheten houtpellets die in elektriciteitscentrales en bij particulieren terechtkomt blijken niet duurzaam gekweekt maar afkomstig uit zeldzame oerbossen in Oost-Europa. De VRT meldt: