Politie: "Houtkachel of haardhout kopen? Let op voor oplichters!"

Vanwege de torenhoge energieprijzen zoeken veel mensen de oplossing in haardhout: de vraag naar houtkachels en brandhout voor de open haard is explosief toegenomen. Oplichters weten dat ook en spelen in op de actualiteit: de politie heeft onlangs gewaarschuwd voor meerdere malafide nep-webshops die claimen houtkachels en haardhout te verkopen.

Begin augustus kwam het AD met een artikel over de stormloop die is ontstaan op haardhout en houtkachels. Vrij uitzonderlijk voor hartje zomer en de bijbehorende hitte, en dat in een markt die eigenlijk tot en met 2020 ieder jaar kleiner werd.

Sommige consumenten beschouwen de houtkachel als alternatieve bron van warmte voor het komende stookseizoen: gezien de torenhoge gasprijzen is de vraag naar houtkachels en haardhout in ieder geval weer flink gestegen. En dat weten oplichters ook, zo meldt de politie.

Malafide webshops: geen levering na bestelling

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de Nationale Politie waarschuwde de afgelopen tijd voor een meerdere malafide webshops die zich toeleggen op de verkoop van artikelen zoals haardhout en houtkachels.

'Verkoop' kunnen we echter rustig tussen aanhalingstekens plaatsen: de oplichters gaan er namelijk met jouw geld vandoor, en bestellingen worden nooit geleverd. Het gaat om allerlei partijen hout met prijzen die tussen de 100 en de 500 euro liggen.

Ook worden er houtkachels en pelletkachels verkocht voor prijzen die variëren tussen de 450 euro en ruim 3000 euro. Een forse smak geld, inderdaad. En voor steeds meer mensen eigenlijk onmisbaar, gezien de torenhoge inflatie.

Meerdere foute webshops nog online

Meerdere malafide webshops staan ten tijde van de publicatie van dit artikel nog online. De bij ons bekende malafide webshops zijn Ecogischhout.nl (Inderdaad, 'Ecogisch' en niet 'Ecologisch'), Raysol-pellets.nl, Kaufenholz.com, Elektroheiz.comen Wooder-be.com.

Bovendien goed om te weten: het ligt overigens serieus in de lijn der verwachting dat dit aantal de komende weken fors toeneemt en we deze vorm van oplichting véél vaker gaan tegenkomen.

Het stookseizoen is immers in aantocht, mensen beginnen na te denken over alternatieve verwarmingsmethoden en laten zich uit angst voor torenhoge gasprijzen wellicht verleiden tot het doen van (impuls)aankopen bij webshops die onbetrouwbaar zijn. En dat geld hou je natuurlijk veel liever op zak.

Hieronder een voorbeeld van het aanbod op Wooder-be.com. Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Waar kun je deze webshops aan herkennen?

De verdachte kenmerken per individuele website bespreken, gaat wellicht te ver: het gaat meer om een bepaald patroon dat bij al deze webshops terugkomt. Dit zijn voor het LMIO in ieder geval de verdachte signalen:

Er is aangifte gedaan bij de politie met het verzoek tot strafrechtelijke vervolging;

met het verzoek tot strafrechtelijke vervolging; Op deze websites wordt geen KVK-nummer vermeld , hoewel dat wettelijk verplicht is;

, hoewel dat wettelijk verplicht is; Op deze websites wordt geen btw-nummer vermeld ;

; Op deze websites wordt misbruik gemaakt van een bezoekadres, vestigingsadres of postadres ;

; Uit aangiftes komt naar voren dat slachtoffers producten na betaling niet geleverd hebben gekregen ;

; Op de websites worden producten verkocht die onder de marktwaarde zijn geprijsd (te mooi om waar te zijn);

(te mooi om waar te zijn); Je kunt alleen betalen per handmatige bankoverschrijving (wat ongebruikelijk is)

(wat ongebruikelijk is) De webshops zijn te linken aan andere malafide webshops ;

; Deze websites zijn zeer recent geregistreerd , maar suggereren langer te bestaan;

, maar suggereren langer te bestaan; De klantenservice reageert niet op vragen of opmerkingen van klanten / slachtoffers

Toch op zoek naar een houtkachel of haardhout? Doe dan vooraf goed je onderzoek: kijk of je objectieve, betrouwbare recensies kunt vinden, controleer via SIDN (voor domeinnamen eindigend op .nl) of via de Whois Lookup van DomainTools (voor domeinnamen eindigend op alle andere extensies) hoe lang een website precies bestaat, en vertrouw niet blindelings op keurmerken, KVK-nummers of adresgegevens: deze worden vaak misbruikt.