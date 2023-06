Hof van Justitie: Polen schendt Europese wetten en brengt rechtsstaat in gevaar

De regerende Poolse PiS-partij heeft met zijn hervorming van de rechterlijke macht in 2019 het EU-recht geschonden. Zo oordeelt het Europees Hof van Justitie, meldt ANP. Die hervorming is volgens het Hof een achteruitgang wat de rechtsstaat betreft.

De uitspraak is het resultaat van een zaak die de Europese Commissie (EC) in april 2021 bij het EU-hof in Luxemburg aanspande. Volgens de commissie zijn door de hervormingen de onafhankelijkheid van rechters en daarmee de eerbiediging van de rechtsstaat in het geding. De EC heeft er bij de Poolse regering voortdurend op aangedrongen de hervormingen te herzien. Polen bleef weigeren en dus stapte de commissie naar het hof.