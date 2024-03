Hof hecht aan demonstratierecht: klimaatactivisten bij Meisje met de Parel niet nogmaals de cel in

Drie activisten die waren betrokken bij een klimaatactie in het Mauritshuis krijgen geen celstraf opgelegd. Hoewel hun actie wel strafbaar was, oordeelt het Gerechtshof in Den Haag dat er een ‘chilling effect’ zou uitgaan van het opleggen van een celstraf: anderen zouden daardoor worden ontmoedigd om van hun grondrechten gebruik te maken.