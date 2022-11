Hoekstra eist onmiddellijke sluiting van illegale Chinese politiebureau's in Nederland

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft tegen ambassadeur Tan Jian gezegd dat de illegale Chinese politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam onmiddellijk gesloten moeten worden. RTL Nieuws en Follow The Money onthulden vorige week het bestaan van die bureau's. De illegale praktijken kwamen ook in andere landen aan het licht als gevolg van een internationaal journalistiek onderzoeksproject.

Hoekstra noemt de bureau's "volstrekt ontoelaatbaar", schrijft RTL Nieuws. "Het is glashelder dat dit soort activiteiten niet door de beugel kan. (…) We moeten nog uitzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden bij de bureaus. Het ging in ieder geval om consulaire aangelegenheden, daar heb je toestemming voor te vragen aan het gastland. In dit geval Nederland, en dat is niet gebeurd. Dat alleen al is een reden dat die dingen per direct dicht moeten."