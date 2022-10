China zet in Nederland illegale politiebureau's op om migranten en dissidenten te intimideren Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 309 keer bekeken • bewaren

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft in samenwerking met de befaamde researchjournalist Siem Eikelboom van Follow The Money duistere activiteiten van het Chinese regiem in Nederland opgespoord. In strijd met alle afspraken en verdragen zijn er vanuit China minstens drie illegale politiebureau's opgezet. Een daarvan bevindt zich in Amsterdam, een in Rotterdam en de derde op een onbekende locatie.

Onder de naam 'overzeese servicestation' hebben zeker twee Chinese politiekorpsen een Nederlandse vestiging geopend. Chinese Nederlanders kunnen er hun Chinese rijbewijzen verlengen en wijzigingen in de burgerlijke stand doorgeven. Op het oog vrij onschuldig, maar uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money blijkt dat China de Nederlandse overheid nooit heeft ingelicht. (…) "Deze bureaus zijn illegaal", laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in een reactie weten. "We gaan onderzoeken wat ze hier precies doen en dan passende acties ondernemen."

Vanuit de bureau's worden leden van de Chinese gemeenschap benaderd en, als ze zich tegen de regering in Beijing keren, geïntimideerd. Ook wordt door de geheime politie gewerkt aan het infiltreren van de Nederlandse politiek. Zo wist Beijing een informant of agent op de kandidatenlijst van het CDA voor de Haagse gemeenteraad te krijgen. De opzet mislukte omdat de kandidaat onvoldoende voorkeursstemmen haalde om direct in de raad te komen.

FTM verhaalt over de lotgevallen van de dissident Wang die na kritiek op de overheid China moest ontvluchten en hier asiel kreeg. Hij wordt bedreigd door medewerkers van de Chinese politiebureau's.

Wang, naar wie de Chinese politie nog steeds op zoek is, zegt dat hij in Nederland telefonisch is benaderd. ‘Een paar maanden geleden werd ik gebeld vanaf een Nederlands nummer. De man, die zijn naam niet noemde, zei dat hij van het Chinese Overzeese Politiebureau was. Hij vroeg me terug te keren naar China. Denk aan je ouders, zei hij, als je teruggaat kun je dit oplossen. Ik wist niet eens dat ze een politiebureau hier in Nederland hadden. [..] Weet de Nederlandse regering dat eigenlijk wel? En zo ja, hoe kan Nederland dat toestaan?’ Later kreeg hij vage appjes met scheldwoorden. Ze waren afkomstig van het nummer van het Rotterdamse overzeese politiebureau.