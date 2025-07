Hoe SROI bijdraagt aan maatschappelijke uitsluiting van de meest kwetsbaren

In het recente opiniestuk van Ptah Ankh Re werd treffend beschreven hoe systemische ongelijkheid en emotionele apartheid de authenticiteit en kracht van onderdrukte groepen ondermijnen. Dit inzicht nodigt uit tot reflectie op andere mechanismen die, ondanks goede bedoelingen, de maatschappelijke uitsluiting van kwetsbare groepen in stand houden. Eén daarvan is het concept van Social Return on Investment (SROI).

Wat is SROI en waarom lijkt het aantrekkelijk?

SROI is een methodiek die probeert maatschappelijke impact meetbaar te maken in economische termen. Het doel is om investeringen in sociale projecten te rechtvaardigen door de ‘return’ in sociale waarde uit te drukken. Op papier klinkt dit als een revolutionaire manier om maatschappelijke problemen aan te pakken: investeren in kwetsbare groepen wordt niet alleen als kostenpost gezien, maar als waardevolle bijdrage aan de samenleving.