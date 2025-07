De boze zwarte man moet altijd een toontje lager zingen, zo werkt onrecht Opinie • Vandaag • leestijd 8 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

Ptah Ankh Re Schrijver en medeoprichter van The African Calendar en Dishclosure

Een analyse van de systematische onderdrukking van authentieke expressie en de rol van interne censuur in het bestendigen van structurele ongelijkheid

In het moderne zakelijke en maatschappelijke discours bestaat er een perverse hiërarchie van emoties. Bepaalde gevoelens zijn welkom. Maar woede? Die blijft de paria van professionele settings. Vooral wanneer die woede afkomstig is van mensen die historisch zijn onderdrukt en vandaag nog steeds systematisch worden benadeeld.

Deze emotionele apartheid is geen toeval. Het is een zorgvuldig geconstrueerd systeem van sociale controle dat zijn wortels vindt in eeuwen van koloniale conditionering, een systeem dat zo effectief is dat het zelfs zijn slachtoffers heeft gerekruteerd als handhavers.

Emotionele policing

"Je moet professioneel blijven," wordt er gezegd wanneer mensen van kleur hun frustratie uiten over systemische ongelijkheid. "Straks gaan 'zij' van alles van ons denken," waarschuwen de zelfbenoemde bewakers van respectabiliteit. "Zwarte mannen moeten echt gaan leren hoe ze moeten reageren," aldus een welmenende 'mentor', een uitspraak die de tragische ironie van interne kolonisatie perfect illustreert.

Want hier ligt de diepste perversie: de term "zwart" zelf is een koloniaal construct. Voor de Europese expansie begon definieerden mensen zichzelf niet in termen van huidskleur, maar in termen van cultuur, plaats, voorouderschap. "Zwart" werd een identiteit die werd opgelegd door onderdrukkers en vervolgens werd geïnternaliseerd door de onderdrukten, inclusief de normen over welk gedrag "acceptabel" is voor deze geconstrueerde identiteit.

De gatekeepers van genormaliseerde onderdrukking

De meest effectieve vorm van controle is die welke wordt uitgevoerd door de gemeenschap zelf. In elke onderdrukking ontstaan er individuen die de normen van de onderdrukker overnemen en deze gaan handhaven binnen hun eigen groep. Deze gatekeepers functioneren als de verlengde arm van systemische controle, vaak zonder zich bewust te zijn van hun rol in het bestendigen van de status quo.

Wanneer een persoon van kleur woede toont over onrecht, zijn het vaak andere mensen van kleur die als eerste corrigeren: "Zo kom je niet professioneel over." "Dat helpt onze zaak niet." "Je moet je boodschap anders verpakken." Deze interne censuur is het product van generaties conditionering, de overtuiging dat acceptatie alleen komt door conformiteit aan de emotionele codes van de dominante cultuur.

Maar wat wordt hier werkelijk bedoeld met "professioneel"? Het is een eufemisme voor een specifieke vorm van emotionele regulatie die gebaseerd is op Europese normen van conflict-vermijding en indirecte communicatie. Het is de eis om je authenticiteit op te geven in ruil voor toegang tot ruimtes die je eigenlijk nooit zouden moeten hebben uitgesloten.

Woede is informatie. Het is het natuurlijke alarmsysteem van de menselijke psyche dat wordt geactiveerd wanneer grenzen worden overschreden, wanneer waarden worden geschonden, wanneer waardigheid wordt aangetast. In een context van structurele ongelijkheid is woede niet alleen begrijpelijk, het is rationeel, het is gezond, het is een teken dat het systeem van zelfrespect nog intact is.

De systematische delegitimisering van deze emotie dient een duidelijk doel: het ondermijnt de morele autoriteit van degenen die protesteren tegen onrecht. Door woede te framen als "onprofessioneel" wordt de focus verschoven van de oorzaak (het onrecht zelf) naar de reactie (de-emotionele respons erop). Het is een klassieke vorm van victim blaming, verpakt in de taal van zakelijke etiquette.

Emotionele conformiteit

In corporate Amerika en Europa wordt "emotional intelligence" vaak gedefinieerd als het vermogen om emoties te reguleren volgens de comfort-normen van de dominante cultuur. Maar dit is een eenzijdige definitie die uitgaat van de premisse dat de heersende emotionele codes neutraal en universeel zijn. In werkelijkheid zijn deze codes cultureel specifiek en historisch gevormd door groepen die de macht hadden om hun normen als universeel te laten gelden.

De eis om "professioneel" te blijven wanneer je wordt geconfronteerd met discriminatie, is fundamenteel anders dan dezelfde eis in een neutrale context. Het is de eis om kalm te blijven terwijl je wordt aangevallen, om redelijk te blijven terwijl je wordt behandeld als minderwaardig, om diplomatiek te blijven terwijl je waardigheid wordt ondermijnd.

Dit betekent niet dat alle expressies van woede strategisch voordelig zijn. Emotie zonder richting kan inderdaad destructief zijn, niet alleen voor anderen, maar vooral voor degene die de emotie ervaart. De kunst ligt in het kanaliseren van deze krachtige energie naar constructieve doelen.

Rechtvaardige woede kan de katalysator zijn voor systematische verandering. Het kan de motivatie bieden om systemen uit te dagen, om nieuwe paradigma's te creëren, om alternatieve structuren op te bouwen. Maar dit vereist strategisch denken over wanneer, hoe en waar deze energie het meest effectief kan worden ingezet.

De neurologie van koloniale conditionering

"Als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere wang toe." Deze bijbelse instructie, werd getransformeerd tot een instrument van onderdrukking. Als Surinamer en Arubaan ken ik talloze mensen van kleur die met deze leus zijn opgevoed. Het werd de neurologische programmering die eeuwen van koloniale dominantie mogelijk maakte, een systematische training in passiviteit, in het accepteren van onrecht, in het transformeren van natuurlijke verdedigingsreacties tot tekenen van "onbeschaafdheid."

Dit is de meest perverse vorm van conditionering: de onderdrukker leert de onderdrukte dat zijn natuurlijke reactie op onderdrukking moreel verkeerd is. Dat weerstand tegen onrecht een teken van karakterzwakte is. Het resultaat? Generaties mensen die hebben geleerd hun eigen overlevingsinstincten te wantrouwen.

En hier ligt de hypocrisie bloot: terwijl het Westen mensen van kleur predikt over kalmte en professionaliteit maakt diezelfde ‘beschaving’ zich al eeuwen schuldig aan het uitoefenen van systematisch geweld. Wanneer hun economische belangen worden bedreigd, wanneer hun geopolitieke posities worden uitgedaagd, wanneer hun culturele hegemonie wordt betwist, dan is woede niet alleen acceptabel, het wordt geheroïseerd als "vastberadenheid," "leiderschap," "het verdedigen van waarden."

Professionaliteit is het beloningssysteem van het establishment, het keurmerk voor "goed" gedrag dat het systeem helpt, ook al helpt het ons verder de afgrond in. Het is de wortel die wordt gegeven aan degenen die hun authenticiteit opgeven in ruil voor acceptatie in structuren die hen structureel benadelen.

Deze economie van emotionele conformiteit werkt als volgt: degenen die hun woede dimmen, hun passie temperen, hun intensiteit verbergen, krijgen toegang tot posities waarin ze het systeem kunnen helpen reproduceren. Zij worden de acceptable face van diversiteit, divers genoeg om de statistieken te verbeteren, conform genoeg om de status quo niet te verstoren.

Maar wat is de werkelijke prijs van deze toegang? Het is de amputatie van onze volledige menselijkheid. Het is de fragmentatie van onze emotionele integriteit. Het is de bereidheid om onszelf op te delen in acceptabele en onacceptabele delen, waarbij we de onacceptabele delen afsnijden om erbij te horen.

De anatomie van emotionele amputatie

Wanneer we spreken over heling, gaat het over heel zijn, allesomvattend zijn. Maar de moderne conditionering dwingt ons om onszelf op te delen in categorieën: deze emotie mag wel, deze niet; dit aspect van jezelf is professioneel welkom, dit niet; deze kant van je persoonlijkheid is acceptabel, deze moet verborgen blijven.

Deze categorisering is emotionele apartheid. Het is de systematische scheiding van onszelf van onszelf. Het is de interne kolonie waar bepaalde delen van onze psyche als tweederangs burgers worden behandeld. En net als elke apartheid, creëert het interne conflicten, scheurt het families van emoties uit elkaar, en zorgt het ervoor dat we onszelf nooit volledig kunnen kennen of accepteren.

Woede is geen vijand van liefde. Passie is geen vijand van wijsheid. Intensiteit is geen vijand van effectiviteit. Deze emoties zijn onderdeel van hetzelfde ecosysteem, ze vullen elkaar aan, ze informeren elkaar, ze maken elkaar compleet. Wanneer we bepaalde emoties als onwelkom bestempelen, verstoren we de natuurlijke balans van onze innerlijke ecologie.

De stem van de onderdrukker in ons hoofd

Hier is de cruciale vraag die we onszelf moeten stellen: wanneer die corrigerende stem in ons hoofd opkomt, die stem die zegt "je moet kalmer zijn," "je komt over als agressief," "je moet professioneler zijn”, wiens stem is dat dan werkelijk?

Vaak is het niet onze eigen wijsheid die spreekt. Vaak is het de geïnternaliseerde stem van de onderdrukker die nagalmt door generaties van conditionering. Het is de echo van eeuwen van de ‘hersenvervuiling' dat onze natuurlijke reacties op onrecht "ongepast" zijn. Het is de implanted voice van degenen die baat hebben bij onze stilte, onze passiviteit, onze bereidheid om onrecht te accepteren zonder weerstand.

Deze interne stem is zo geraffineerd dat hij zichzelf presenteert als onze eigen rationele gedachte. Hij fluistert: "Ik probeer je alleen maar te helpen." "Ik wil dat je succesvol bent." "Ik bescherm je tegen jezelf." Maar wanneer we dieper kijken, zien we dat deze stem ons systematisch weghoudt van onze kracht, van onze authenticiteit, van onze capaciteit om systemen uit te dagen die ons schaden.

De hypocrisie wordt nog duidelijker wanneer we kijken naar welke emoties wel worden geaccepteerd en gevierd. Competitieve agressie in de zakelijke wereld? Geheroïseerd als "drive." Territoriale verdediging van economische belangen? Geprezen als "strategic thinking." Maar wanneer mensen van kleur woede tonen over systematische ongelijkheid, wordt dat gelabeld als "onprofessioneel." Wanneer zij passie tonen voor rechtvaardigheid, wordt dat bestempeld als "te emotioneel." Wanneer zij intensiteit tonen in hun pleidooi voor gelijkheid, wordt dat geframed als "agressief."

Deze dubbele standaard onthult de waarheid: het gaat niet om emotionele regulatie als zodanig. Het gaat om de regulatie van specifieke emoties van specifieke mensen in specifieke contexten, namelijk emoties die de bestaande machtsverhoudingen zouden kunnen verstoren.

De bevrijding van emotionele soevereiniteit

De weg naar echte bevrijding begint met het herkennen van deze conditionering. Het begint met het onderscheiden van onze authentieke innerlijke stem en de geïmplanteerde stem van systemische controle. Het begint met het claimen van onze emotionele soevereiniteit - het recht om de volledige range van menselijke emoties te ervaren zonder die te hoeven rechtvaardigen aan systemen die baat hebben bij onze beperking.Het betekent dat we het recht hebben om onze emoties te voelen, te onderzoeken, en te bepalen hoe en wanneer we ze uiten op basis van onze eigen wijsheid, niet op basis van het comfort van degenen die profiteren van onze stilte.

Uiteindelijk gaat de strijd om emotionele bevrijding over veel meer dan het recht om boos te zijn. Het gaat om het recht om heel te zijn. Het gaat om het weigeren van de emotionele fragmentatie die de basis vormt van alle andere vormen van onderdrukking. Wanneer we accepteren dat bepaalde delen van onszelf onwelkom zijn, internaliseren we de logica van uitsluiting. Wanneer we onze eigen emotionele apartheid handhaven, reproduceren we de structuren die ons onderdrukken. Wanneer we onszelf opsplitsen in acceptabele en onacceptabele delen, verliezen we toegang tot onze volledige kracht.

De revolutie begint met woede. Maar ze eindigt met liefde. Liefde voor onszelf in onze volledigheid. Liefde voor onze gemeenschap in haar authenticiteit. Liefde voor de toekomst waarin emotionele apartheid geschiedenis is en emotionele soevereiniteit het geboorterecht is van elk mens.