Hoe rechts het begrip woke vergiftigt en het publieke debat om zeep helpt

23 apr. 2023 - 17:21

Baloem, waarom denk je dat het anti wokisme zo sterk is in de VS? En waarom zouden zij boeken over racisme, homoseksualiteit etc verbieden? Of tegen abortus en verklede mensen zijn? Niet omdat ze pro freedom zijn. Natuurlijk denkt niet iedereen hetzelfde maar de politieke lijn is duidelijk. Alles wat afwijkt van de standaard is fout en een bedreiging voor de samenleving. Over bang zijn, hoe minder je over iets weet hoe bedreigender het is. Het onderzoek ging over de schade die stikstof aanricht aan de natuur. Ondervraagden werd gevraagd of zij vonden dat er er strengere wetgeving nodig was. Daarnaast werd gevraagd naar het opleidingsniveau en welke partij zij stemden. 'Ja' zeiden hoger opgeleiden die D66, GL, Pvda, VVD, PvdD, Volt en SP stemden. 'Nee' vonden lager opgeleiden die Ja21, PVV, BBB, CDA, SGP en SP stemden. Op SP na rechtse partijen die sterk anti woke zijn. Daarnaast was er een derde gemixte groep die het niet wist. De drie groepen hielden elkaar min of meer in evenwicht. Tussen de dertig en veertig procent. De conclusie dat linkse kiezers beter geinformeerd zijn is al eerder getrokken. Dit is een bevestiging. Onder deskundigen is er geen enkele twijfel over het gevaar vam stikstof, onder laaggeschoolde rechtse kiezers wel. Wie zouden het beter weten denk je?