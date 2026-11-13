Hoe media in het frame van VVD gestapt zijn: het frame dat de macht bij de VVD hoort te liggen Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 1142 keer bekeken • Bewaren

Roos Vonk Psycholoog, auteur, spreker Persoon volgen

Stel je eens voor dat het omgekeerd was: dat de VVD succes had gehad met JA21 in samenwerking met BBB en SGP. Dan was er een rechts akkoord gekomen over het belastingplan, waar D66 en CDA zich ongetwijfeld op enkele aspecten niet in zouden kunnen vinden. Zou een krant dan koppen: "rechtse machtsgreep"? Zou Frits Wester zeggen: "D66 en CDA moeten nu wel erg diep buigen”? Zou NOS nieuws zeggen: "VVD laat D66 en CDA keihard vallen"?

Ik kan het me niet voorstellen. Toch is dit precies wat nu gebeurde in de media, mutatis mutandis. Niet alleen door de Telegraaf (“linkse machtsgreep”) maar ook in Nieuwsuur, waar Arjan Noorlander het belastingakkoord een "links plan" noemde en sprak van een "linkse kaping". En in RTL Nieuws, waar Frits Wester constateerde dat VVD nu wel héééél diep moet buigen en dat het een “enorme vernedering” was. En in NOS nieuws, waar Nouschka van der Meijden zei dat D66 en CDA hun coalitiepartner kéíhard hadden laten vallen.

Zoals Mirjam Bikker opmerkte in de Kamer, de VVD heeft het amendement opgeblazen “tot mythische proporties". En is nu dus ook navenant hysterisch over het resultaat. Marielle Tweebeke opperde in gesprek met Jesse Klaver nog even dat dit misschien kwam doordat Klaver de deal zo vrolijk had gevierd met een video op Instagram. Dan wrijf je het er wel erg in. Ja, dat zou de VVD zelf natuurlijk nóóit doen…! Gelukkig kwam daarna in Nieuwsuur ook nog Mathijs Bouman, om uit te leggen dat het kabinet nu dreigt te “struikelen over een kiezelsteen”. Het gaat om een nauwelijks waarneembare punt van de pizza, liet hij zien.

Feitelijk is het gewoon een rechts belastingplan, gemaakt door een rechtse minister, met een 'linkse' wijziging over 0,2 % van het totaal. De gewraakte miljonairsbelasting raakt slechts een heel klein deel van de burgers , de rest gaat er juist op vooruit. Opmerkelijk is wel dat de VVD, die altijd opkwam voor de “hardwerkende Nederlander” en vond dat “werken moet lonen”, zo flipt over een amendement waarmee precies dat beter wordt bereikt. En dat de prioriteit van zoveel partijen in de Tweede Kamer blijkbaar meer ligt bij miljonairs dan bij de rest van het land. Zoals Laura Bromet gisteren opmerkte op Bluesky : “Grofweg de helft van de Tweede Kamer komt op voor 3% van de Nederlanders. En de andere helft voor die andere 97%”.

Bedenk hierbij ook dat in mijn denkbeeldige scenario de buitengesloten partners D66 en CDA wél een alternatieve oplossing zouden hebben, terwijl de realiteit is dat de VVD juist zelf GEEN ENKELE OPLOSSING HEEFT. Na maandenlang emmeren was deze zet van CDA en D66 nog de enige mogelijke uitweg. Het lijkt mij dat de genoemde media in het frame van VVD gestapt zijn: het frame dat de macht bij VVD hoort te liggen. Zoals Kees Boonman het zei in Spraakmakers Mediaforum: ‘de VVD heeft al heel lang het idee “We rule this country” en daar is nu een breuk in gekomen.’ Misschien moeten ook sommige journalisten daar nog aan wennen.

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