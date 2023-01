Hoe lang mag ik plassen?

theme-icon Boven 65

Maken we ons hier minder druk om omdat het vaak om arbeidsmigranten gaat?

Hoe kan het dat een 75 jarige sociaaldemocraat nog zo kwaad kan worden? Het komt door twee artikelen die ik ergens las. Het ene ging over de arbeidsomstandigheden in de distributiecentra, het andere over de situatie in de kofferkelder van Schiphol. Daar betreft het de zware lichamelijke arbeid, zonder de moderne hulpmiddelen. En een Arbeidsinspectie die, ondanks meldingen, jaren niet komt kijken. In het distributiecentrum gaat net om kortcyclische arbeid, met real-time digitale controle van prestaties en bewegingen. (Hoe lang en wanneer mag ik plassen?)

Het is belangrijk dat er groot debat gaande is over duurzaamheid en milieu, maar dat de situatie van grote groepen werknemers nauwelijks gezien wordt. Per jaar sterven er 3000 werknemers aan het werken met gevaarlijke stoffen. Het percentage werknemers met taken onder een minuut wordt geschat op 20%.

Hoe komt dit gebrek aan aandacht? Hoe kan het dat de Arbeidsinspectie niet gaat controleren in de kelder? Het antwoord ligt in de veranderende filosofie rondom de ARBO-wet. Meer zelfregulering, minder regels, controle en sancties. Wel of er een plan is, niet wat er echt gebeurt op de werkvloer. Daardoor ontstaan telkens weer situaties waar de Arbeidsinspectie tekort schiet, zoals laatst bij de kankerverwekkende stof bij de spoorrails van ProRail.

Onderdeel van dereguleringswoede was ook dat de bedrijfsarts niet meer verplicht was. De onafhankelijke bedrijfsarts werd vrijblijvend. Nu er door de grensoverschrijdende problematiek gestreefd wordt naar een verplichte vertrouwenspersoon ligt het herstellen van deze politieke fout voor de hand:

De ARBO-wet artikel 3D stelt dat monotone, tempo gebonden arbeid vermeden moet worden. Dit artikel moet door gespecialiseerde inspecteurs ter hand worden genomen. Er zijn genoeg voorbeelden om deze onmenselijke arbeid terug te dringen. Maken we ons hier minder druk om omdat het vaak om arbeidsmigranten gaat?

De arbeidsinspectie moet versterkt worden met 250 inspecteurs, die werken vanuit objectieve kenmerken van ‘goed werk’. Het gaat om: volledigheid van de functie, moeilijkheidsgraad, aandeel kort cyclische taken, autonomie, contact mogelijkheden, organiserende taken, informatie voorziening. Gezien de huidige discussie moet daarbij respectvolle bejegening toegevoegd worden.

Laatst sprak ik Freek de Jonge na zijn mooie voorstelling. Ik ken hem al lang en hij vroeg me wat ik nu nog deed. Ik zei dat ik me nog steeds bezig hield met de gezondheid van arbeiders (chroom6). Zijn antwoord "zijn die er nog"? Zie hier de kritische komiek die een gevoel uit de middenklasse verwoordt. Arbeiders werden werknemers en hebben een witte boord. De andere arbeiders zijn in het donker gezet.