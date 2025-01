Hoe lang blijft de jaarwisseling een oorlogssituatie voor mens en dier?

Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren zijn de gevolgen van vuurwerk groot. Honden en katten raken totaal in paniek van alle knallen. Veel huisdiereigenaren zijn al weken, soms maanden bezig met voorbereidingen om hun hond, kat of ander dier door de luidruchtige jaarwisseling heen te loodsen. Ze proberen de dieren vooraf aan de knallen te laten wennen of ze kopen kalmerende medicijnen. Anderen zoeken hun heil elders en boeken een vakantiehuisje op een plek waar geen vuurwerk wordt afgestoken, om hun hond of kat een paniekaanval te besparen. Ondanks alle maatregelen vluchten elk jaar talloze huisdieren in blinde paniek weg. Sommige worden nooit teruggevonden. Ook na afgelopen jaarwisseling waren weer hartverscheurende verhalen te lezen. Over een hond in Huissen, die in zijn paniek een hartaanval kreeg en dood in elkaar zakte. En over een hond in Arnhem die zó schrok van vuurwerk dat hij een sloot inrende en verdronk.