Hoe JA21 zijn antisemitische achtergrond witwast door Israël te steunen Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 1185 keer bekeken • Bewaren

Annabel Nanninga van JA21 heeft het opnieuw gepresteerd. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer op 13 oktober 2026 noemde zij de deelnemers aan de Rode Lijn-demonstraties “nuttige idioten” van Hamas. Ook beweerde zij dat Hamas-gelieerde netwerken achter de demonstraties zitten. Voor de volgende demonstratie, op 8 november in Amsterdam, vroeg ze zelfs het kabinet om ervoor te zorgen dat geen enkele bewindspersoon aanwezig zou zijn.

Honderdduizenden die opkomen voor Palestijnse mensenrechten en het beëindigen van Israëls oorlogsgeweld en illegale bezettingen, worden door een volksvertegenwoordiger collectief weggezet als willoze instrumenten van een terroristische organisatie. En dat kan gewoon in de Tweede Kamer worden beweerd, zonder ook maar enig bewijs te leveren. Alsof Rode Lijn-betogers zoals ikzelf door Hamas betaald zouden worden? Hoe verzin je zoiets? En zeker als het komt van Annabel Nanninga, die met haar tweets een aantal jaren geleden duidelijk heeft laten zien dat juist zij kaarsrecht aan de kant van Hamas staat! Nanninga’s tweets spreken boekdelen en laten duidelijk zien dat zij, en niet de Rode Lijn-demonstranten, de ‘nuttige idioten’ van Hamas zijn. Lees en huiver:

“Mein Kampf. Je leest 6 blaadzijden en hebt meteen zin om Joden te vergassen - Gas geven als je een Jood ziet, old habits die hard – Krijg toch allemaal de kleren. Word voor mijn part allemaal Jood – Heil Hitler roepen is op zichzelf ook volk-ko-men ongevaarlijk – Nu even wat Mein Kampfs kopen. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met kerstcadeaus. Sti-hille nacht, siegheilige nacht.”

Nanninga heeft blijkbaar de verantwoordelijkheid voor haar woorden aanvaard, maar benadrukte dat zij als columnist harde satire bedreef en geen antisemitische politieke boodschap wilde uitdragen.

Ammehoela! Als een columnist tegenwoordig dit soort uitspraken zou twitteren, zou heel Nederland op zijn kop staan en zou de pro-Israëlische wereld te klein zijn. De columnist zou meteen geroyeerd worden en zelf vervolgd worden wegens haatzaaien! Er is geen enkele pro-Palestijnse betoger die het zou durven om dergelijke uitspraken te doen. Niet als satire, niet in een column, niet in de verste verte! Als je dit soort tweets de wereld in stuurt, in welk formaat dan ook, dan ben je een keiharde Jodenhater. Dat kan gewoon niet anders. En laten we niet vergeten dat Annabel Nanninga al ver in de dertig was toen zij dat schreef. Dan ben je een volwassen vrouw en weet je heel goed wat de betekenis is van dit soort kwaadaardige woorden.

Ook het Franse “antisemitische” RN steunt Israël

Het lijkt er gewoon op dat JA21 moedwillig Israël onvoorwaardelijk blijft steunen om de antisemitische achtergrond van zijn leden wit te wassen. Je hoort Nanninga dan als het ware zeggen dat zij niet antisemitisch kan zijn, omdat JA21 pro-Israël is. Net zo stompzinnig als iemand die beweert dat hij niet islamofoob kan zijn omdat hij op vakantie gaat naar Turkije.

Precies hetzelfde gebeurt bij de Franse zusterpartij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen wiens vader Jean-Marie Le Pen berucht werd om zijn uitspraak dat de gaskamers een ‘detail’ van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog waren. En nog recentelijker met partijleider Jordan Bardella die in privégesprekken uit 2013 antisemitische uitspraken deed waarin hij beweert dat “alle banken in handen zijn van Joden” en dat “de Jood andere volkeren moet overheersen, verpletteren en bestelen”. Zoals JA21 is het Franse RN extreem pro-Israëlisch en zet het Palestinademonstranten steevast weg als antisemieten, terwijl juist bij hen de meeste Franse Jodenhaters zitten.

Diepgeworteld antisemitisme zit absoluut niet bij links, maar bij extreemrechts. De extreemrechtse demonstratie op het Malieveld van 19 september 2026, waar leuzen als ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas!’ werden gescandeerd, maakte dat opnieuw pijnlijk duidelijk.

Bestrijd antisemitisme bij extreemrechts

De taskforces voor antisemitismebestrijding moeten hun pijlen niet op vreedzame pro-Palestijnse betogers richten, maar op extreemrechtse partijen zoals JA21. Wanneer de Palestijnen op een dag eindelijk een rechtvaardige staat zouden krijgen, of zelf wanneer de Europese Unie eindelijk zou besluiten om Israël volledig te boycotten, dan zal de kritiek op Israël langzaam wegebben, maar het diepgewortelde antisemitisme bij extreemrechts absoluut niet. Dat zit erin en dat gaat er nooit meer uit, tenzij de taskforces echt hun werk gaan doen in plaats van alleen te kijken naar Palestinabetogers.

Het is zeker heel erg te betreuren dat de Joodse gemeenschap zich sinds 7 oktober op straat niet meer veilig voelt. Maar degenen die zich tegen Joden uitspreken, vormen een kleine groep Palestinabetogers waar Rode Lijn-demonstranten zoals ik absoluut tegen zijn.

De Rode Lijn voorbij – geen geld voor genocide!

De Rode Lijn-demonstratie van 8 november is daarom belangrijker dan ooit. Loop mee en laat de likes van Annabel Nanninga weten dat je geen nuttige idioot van Hamas bent, dat je meeloopt uit eigen overtuiging, omdat je wilt dat het lijden van de Palestijnen in de bezette gebieden eindigt en dat Joden overal ter wereld weer veilig kunnen leven. Wie opkomt voor mensenrechten, verzet zich tegen onderdrukking, waar ook ter wereld, en gaat niet, zoals JA21, zijn antisemitische achtergrond witwassen door Israël te steunen voor de genocide op de Palestijnen.