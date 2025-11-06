Hoe Elon Musk extreemrechts riool X misbruikt om Britse politiek te beïnvloeden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

Dat Elon Musks bruin-rechtse sociale mediaplatform X een open riool vol dampende hopen racisme is, was zo langzaamaan wel duidelijk. Een uitgebreid onderzoek van Sky News toont nu aan dat nieuwkomers structureel meer (extreem)rechtse dan linkse content voorgeschoteld krijgen, ongeacht hun politieke voorkeur. Journalisten maakten testaccounts aan die uitsluitend linkse, rechtse of neutrale politieke accounts volgden. Vervolgens analyseerden zij twee weken lang welke berichten door het algoritme werden getoond.

De resultaten liegen er niet om: meer dan zestig procent van de politieke posts kwam van (ultra)rechtse accounts, tegenover slechts twee derde daarvan van linkerzijde. Gebruikers die alleen linkse accounts volgden, kregen evenveel rechtse als linkse content te zien. Omgekeerd zagen rechtse gebruikers nauwelijks linkse berichten. Ook neutrale gebruikers kregen tweemaal zoveel rechtse als linkse content voorgeschoteld. In het onderzoek werd vooral gekeken naar Britse politieke content.

Het onderzoek toont ook aan dat extreme content onevenredig vaak wordt gepromoot. Ruim de helft van alle politieke berichten kwam van accounts met extreme standpunten, waarvan driekwart rechts georiënteerd. Sommige rechtse politici zoals Rupert Lowe werden vier keer vaker getoond dan hun daadwerkelijke activiteit op het platform zou rechtvaardigen, terwijl veel actievere linkse stemmen juist werden onderbelicht.

Het onderzoek valt samen met de invoering van de Britse Online Safety Act, een wet die sociale mediaplatforms verplicht op te treden tegen illegale content zoals terrorisme, kindermisbruik en haatzaaiende uitingen. Britse politici reageren bezorgd op de bevindingen. Liberaal-Democraat-leider Ed Davey spreekt van inmenging in de democratie en noemt de invloed van eigenaar Elon Musk giftig voor het politieke debat. Op de jaarlijkse Labour-conferentie riep minister Ed Miliband Musk onlangs op "uit onze politiek en ons land te verdwijnen".