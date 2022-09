Hoe diep moeten we als PvdA'ers nog door het stof? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 570 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Beste Johan en Juul, makers van de film What’s Left over een halve eeuw geschiedenis van de PvdA, hoe diep moeten we door het stof om de door jullie genoemde puinhopen van links achter ons te laten?

Om te beginnen, ik ga uit van jullie oprechte bedoelingen en daarom moet deze reactie worden gezien als een uitnodiging om door te gaan met popcornmovies over de sociaal-democratie die als stroming serieus moet worden genomen. Maar toch nog even dit: de fouten en missers van Bos, Cohen en Samsom zijn al uit den treure besproken, en de vraag is hoe vaak en hoe lang deze oude koeien nog uit de sloot moeten worden gehaald.

En inderdaad, de verkeerde besluiten zijn genomen in een sfeer van neoliberale euforie, waarbij het kapitalisme zo sterk leek te staan dat het socialisme eraan ondergeschikt werd gemaakt. Er werd ruimte gegeven aan de afbraak door rechts. Maar kort daarop volgde wel de bankencrisis. En in deze jaren waren ook de SP en GroenLinks partijen met een linkse signatuur, maar deze partijen konden evenmin een bres in de liberale muur slaan.

Beste Johan en Juul, ik was blij geworden van jullie film als jullie een podium hadden geboden aan al die hardwerkende en gedreven mensen die dag in, dag uit bezig zijn om tegenkracht te bieden aan de gure wind die waait uit de hoek van Baudet, Wilders, Rutte of Kaag, en die zich blijven inzetten om de sociaal-democratie die jullie zo belangrijk vinden in stand te houden.

Ik ben blij met goede mensen zoals Attje Kuiken, Lilian Marijnissen of Jesse Klaver die zich blijven inzetten voor een eerlijke verdeling van macht, kennis en inkomens. Want nu lijkt het voor de bühne, alsof de huidige liberale regering zich inzet voor de gewone mensen en voor onze sociaal-democratische waarden door 18 miljard euro over ons uit te strooien. Het gaat echter steeds om incidentenpolitiek, structureel wordt er niets gedaan, laat staan iets opgelost. Als jullie de kracht, mensgerichtheid en gedrevenheid van de sociaal-democratie echt zichtbaar willen maken laat dan in een vervolgfilm zien hoe Attje, Jesse en Lilian wekenlang hebben moeten vechten om de problemen van gewone mensen om rond te komen op de agenda te krijgen.

Beste Johan en Juul, het is ook een idee om alle vrijwilligers die het sociale karakter van onze samenleving dragen in beeld te brengen met een derde film. Het is bijna niet te beschrijven hoeveel energie door maatschappelijk betrokken mensen wordt gestoken in onderwijs, zorg, ondersteuning of verenigingsleven, om de neoliberale afbraak enigszins op te vangen.

De echte kracht van het socialisme ligt in de bundeling van alle inzet van maatschappelijk betrokken mensen. Als uitsmijter van jullie films kan er een pleidooi worden gehouden om onderwijs, zorg, energievoorziening, verenigingsleven weer een publieke zaak te maken. Het is toch vreemd dat machtige marktpartijen overheidssteun krijgen als ze hun eigen broek niet op kunnen houden, maar dat vitale organisaties zoals scholen of ziekenhuizen zomaar failliet kunnen gaan. Ofwel, er is grote oneerlijkheid in de verdeling van macht, kennis en inkomen, zowel van personen als van organisaties.

Ik reken op jullie!