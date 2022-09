Lachen om niet te huilen: Johan Fretz toont hoe het ontzettend mis ging met de PvdA Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 424 keer bekeken • bewaren

In What’s Left gaat theatermaker en columnist Johan Fretz op zoek naar het antwoord op een eenvoudige vraag: hoe kan het dat de PvdA, de partij van zijn ouders die ooit de grootste van het land was, nu nog maar 9 zetels over heeft? Dat doet hij samen met programmamaker Juul op den Kamp op vaardige wijze en duidelijk geïnspireerd door de befaamde Amerikaanse linkse documentairemaker Michael Moore.

Het archief wordt omgekeerd, tal van historische en onbekende fragmenten passeren de revue in een mix van humor en verbazing. Tussendoor denkt Fretz hardop en vraagt hij raad.

Voor zijn generatie is de documentaire een openbaring en laat zien hoe belangrijk de partij is geweest om Nederland te maken tot wat het nu is. Hoe ‘woke’ Joop den Uyl was bijvoorbeeld. Voor oudere kijkers is het een feest maar ook nachtmerrie van herkenning. Hoe kon het zo verkeerd gaan?

Fretz sprak ook met oud-leiders Bos, Samson en Cohen om te achterhalen wat er mis is gegaan. De laatste is daar het meest helder over.

De film blijft niet steken in een dodelijke analyse maar wil ook een uitweg voor de toekomst tonen. Fretz was groot fan van president Obama en geheel in zijn geest toont hij de hoop die de partij maar vooral haar - verloren - kiezers zo hard nodig hebben. Hope. change & Yes we can.

Fretz in een uitgebreid interview met de makers op BNNVARA: