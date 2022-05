Hoe de vrede tot stand hóórt te komen, al zal het zo niet gebeuren

23 mei 2022 - 9:09

DaanOuwens Het is een buitengewoon ingewikkeld vraagstuk. Zelf ben ik redelijk ontworteld en voel mij ook niet behoren tot een "gemeenschap" en heb ik weinig met dat fenomeen. De enige bloedeloze afscheiding die ik me kan herinneren is die van Noorwegen van Zweden in 1904. Van Noorwegen t/m Rusland wonen er Sámi die eigen talen en culturele gebruiken hebben, geen eigen natiestaat en een beperkte vorm van zelfbestuur binnen de natiestaten (de Sámi op Kola niet) in het Noorden. Het werkt, maar er is sprake van een ingewikkeld soort discriminatie, tussen en binnen de bevolkingsgroepen ook in de Samische kerngebieden. Daar word je gediscrimineerd als je Sámi bent maar de taal niet voldoende beheerst . Valt er nog iets te leren van de oorlog in Joegoslavie? " .... the Serbian minority of Kosovo had long objected to the fact that Muslim Albanians were in demographic control of an area held sacred to the Serbs." De Joegoslavische burgeroorlog is bijna 25 jaar geleden. Hoe succesvol zijn de min of meer etnisch gezuiverde ministaatjes momenteel? Kosovo kampt las ik nog steeds met etnische conflicten en jongeren zitten en-masse in Duitsland. Werkeloosheid is mondiaal de belangrijkste reden om te vertrekken. Ketil Lenert Hansen(2011). " Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway". Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø. https://www.britannica.com/event/Kosovo-conflict