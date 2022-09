Hoe de Nederlandse regering Poetin een handje helpt Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

Met dat loze gedraai aan fiscale knoppen, met dat ten hemel heffen van de handen, met dat de schuld geven aan slecht draaiende overheidsdiensten, zet de Nederlandse regering Poetin alleen maar op een voorsprong.

Ons noodlot wordt in Amsterdam bepaald. Op de spotmarkt daar steeg de gasprijs met ruim een vijfde omdat Rusland Nord Stream 1 heeft afgesloten. Nu zal er wel een zekere daling intreden als de eerste schrik voorbij is, maar toch zullen consumenten en bedrijven dit terdege in hun portemonnee voelen. Ook kunnen de berekeningen, waaraan de ministers en de fractievoorzitters van de coalitie hun nachtrust hebben opgeofferd, de prullenbak in.

President Poetin krijgt nu van het westen op zijn falie. Hij wordt een onbetrouwbare leverancier genoemd. Men duidt hem zelfs aan als chanteur. Dat zijn allemaal praatjes voor de vaak waarmee niets valt te bereiken. De NAVO-lidstaten hebben in februari besloten Oekraïne met alle middelen te steunen behalve met soldaten op de grond. Aan Rusland werd door middel van sancties een economische oorlog verklaard.

Wij willen Rusland ontregelen, Poetin doet dat met ons door energie zo duur mogelijk te maken. Dat had je vanaf februari op je vingers uit kunnen tellen. Hij streeft twee doelen na: in de lidstaten van de NAVO zelf moet hevige maatschappelijke onenigheid ontstaan. Ook onderling moeten zij verdeeld raken. Dat begint te lukken. Recep Erdogan nam in het conflict altijd al een bijzondere positie in. Turkije doet niet mee aan de sancties tegen Rusland. Victor Orbán, de Europese leider die ideologisch het dichtst bij Poetin staat, krijgt een voorkeursbehandeling. Hij ontvangt gas genoeg en heeft op zijn beurt in Rusland twee kerncentrales besteld. Gas genoeg is er ook voor de helft van de wereld die geen partij voor de NAVO kiest, India en China voorop. Poetin levert aan hen met korting. Het maximum wordt slechts bepaald door technische beperkingen.

In Praag – waar ze toch héél kwade herinneringen aan Russen hebben – demonstreerden onlangs 70.000 mensen tegen de hoge energieprijzen, de NAVO en de Europese Unie. Kijk, dit is nu het soort resultaten dat Poetin wil boeken. Zo'n demonstratie betekent niet meer dan een begin maar toch ligt daar het zaad van de algemene volkswoede.

En Nederland? De komende maanden krijgen steeds meer burgers een energierekening die overkomt als een oorlogverklaring. Niet Poetin wordt met de rug tegen de muur gedrukt maar zij. De drie grootste energiebedrijven Essent, Eneco en Vattenfall zijn respectievelijk Duits, Japans en Zweeds bezit. De middelgrote speler Nuts Groep staat blijkens een bericht uit 2020 in de etalage. Het is nog een Nederlandse bedrijf. De helft van de aandelen is handen van Waterland Private Equity investments. Oprichter Rob Thielen zit alleen nog maar in de Raad van Commissarissen. Hij heeft zich met een half mijard en echtgenote gevestigd in Monaco.

Het kabinet heeft uit en te na verklaard dat er tot begin volgend jaar niets voor in het nauw gebrachte klanten van energiebedrijven kan worden gedaan. Daarna treedt een heel toeslagen- en lastenverlichtingscircus in werking waarvan al vóór de laatste prijsexplosie duidelijk was dat te veel mensen er te weinig aan hebben.

Tegelijk weten we niet welke verrassingen Covid-19 nog in petto heeft. Wel stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een groot rapport vast, dat we daar onvoldoende op zijn voorbereid. Net als op de energiecrisis dus.

Met dat loze gedraai aan fiscale knoppen, met dat ten hemel heffen van de handen, met dat de schuld geven aan slecht draaiende overheidsdiensten, zet de Nederlandse regering Poetin alleen maar op een voorsprong. Ze draagt bij aan het soort onvrede dat onze vastbeslotenheid ondermijnt. Het wordt tijd dat Kamerleden van de coalitiepartijen het landsbelang stellen boven hun eigen baanzekerheid. Dat zij burgermansmoed tonenen een einde maken aan de lijdensweg genaamd Rutte IV.

