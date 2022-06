Hitte van komende dagen levensgevaarlijk voor ouderen en kwetsbaren Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

Tijdens hittegolven schiet de oversterfte omhoog: er gaan veel meer mensen dood dan in een ‘gewone’ week. Zo overleden er tijdens de hittegolf van augustus 2020 ruim 400 mensen meer dan in de weken daarvoor. Door de hoge temperaturen neemt onder meer de kans op een hartaanval toe. Hittegolven verhogen ook de kans op vroeggeboortes.

Omdat het kwik de komende dagen tot rond de dertig graden stijgt, roepen GGD’en op om goed op te letten. “Vooral voor kwetsbare ouderen is het echt gevaarlijk”, waarschuwt Moniek Zuurbier, hittedeskundige van de GGD bij Omroep Gelderland. Ook mensen die luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziektes hebben, moeten oppassen. “Het heeft ook heel erg te maken met of je fit bent of niet.”

Het advies is om overdag gebruik te maken van de zonwering om de warmte buiten te houden en ’s nachts de ramen open te zetten om te zorgen dat het huis een beetje kan afkoelen. Daarnaast is het verstandig om je niet overmatig in te spannen op het warmst van de dag.

Door de klimaatcrisis komen er meer hittegolven. Afgelopen weekend werd het in Spanje al 43 graden, terwijl het in het zuidwesten van Frankrijk 39 graden werd. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat hittegolven al eerder in het jaar plaatsvinden. In Spanje begint de zomer nu tussen de 20 en 40 dagen eerder dan een halve eeuw geleden.

Wetenschappers becijferden twee jaar geleden dat de klimaatcrisis er zo voor kan zorgen dat er eind deze eeuw meer mensen aan hittegolven zullen overlijden dan aan alle infectieziektes bij elkaar.