Hielenlikkers in Amerikaanse Senaat geven Trump onbeperkte macht voor illegale militaire acties Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 303 keer bekeken Bewaren

Het Trump-regime mag doorgaan met op eigen houtje illegale aanvallen op andere landen uitvoeren en mag daarbij het Congres omzeilen. Een stemming om Trumps militaire macht te beperken werd woensdagnacht in de Senaat verworpen omdat vrijwel alle Republikeinen zich achter hun leider schaarden. Slechts drie Republikeinen keerden zich in dit geval tegen Trump, maar dankzij een beslissende stem van vicepresident JD Vance is er voorlopig niemand die Trump tegenhoudt.

De NOS schrijft:

"De senatoren zijn intensief onder druk gezet door ambtenaren van het ministerie van Justitie, minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en bovenal Trump zelf, die zei dat de afvallige senatoren 'nooit meer herkozen zouden moeten worden'. De president heeft meermaals met hen gebeld. Hun is verzekerd dat er geen 'boots on the ground' naar Venezuela zullen worden gestuurd.

Trump heeft met zijn succesvolle pressie gezichtsverlies in het Congres kunnen voorkomen. Het lukte hem in november niet om opstandige Republikeinen in toom te houden toen ze samen met de Democraten de minister van Justitie wilden dwingen de Epstein-files vrij te geven: dat was toen een eerste grote nederlaag voor de president in het Congres."

Niet alleen Venezuela staat op de radar van Trump. Zijn dreigementen richting Groenland, en daarmee Denemarken en de EU, gaan onverminderd door. Volgens Trump is er 'geen situatie denkbaar' dat de VS Groenland niet in handen zullen krijgen. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat dit desnoods met militair geweld zal gebeuren. Woensdag vond er overleg plaats tussen de Deense en Groenlandse premiers Frederiksen en Nielsen, en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio en vicepresident Vance. In dat gesprek kregen de Amerikanen te horen dat er geen enkele reden voor de Amerikanen is om Groenland in te lijven (het Trump-regime liegt dat dit nodig is voor de Amerikaanse veiligheid in plaats van dat het puur om de grondstoffen gaat) en dat zowel Denemarken als Groenland niet van plan zijn zich uit te leveren aan de VS. Inmiddels heeft Denemarken wel extra troepen naar Groenland gestuurd en is er ook een, zij het kleine, EU-troepenmacht op de been gebracht. Dat zou volgens Newsweek gaan om Duitsers, Zweden en ook Nederlanders, hoewel dat laatste in elk geval vanuit de Nederlandse overheid niet bevestigd is.

Het Trump-regime heeft na de aanval op Caracas waarbij de Venezolaanse president Maduro werd ontvoerd, ook dreigementen geuit richting Colombia, Mexico en Cuba.