Denemarken stuurt extra troepen naar Groenland vanwege dreiging Amerikaanse invasie Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 311 keer bekeken Bewaren

Denemarken laat er geen gras meer over groeien op Groenland en stuurt militaire versterkingen om het eiland te beschermen tegen een dreigende Amerikaanse invasie. De Denen willen ook dat de NAVO meer aanwezig gaat zijn op Groenland, meldt de VRT.

"We zullen onze militaire aanwezigheid in Groenland blijven versterken." Dat is een van de boodschappen in een verklaring van Troels Lund Poulsen, de Deense minister van Defensie. Poulsen stuurde die verklaring naar het Franse persagentschap AFP. Er zouden onder meer Deense troepen naar het Noordpoolgebied worden gestuurd. "We zullen er bij de NAVO ook op aandringen om meer oefeningen te houden en de aanwezigheid van de NAVO in het Noordpoolgebied te versterken", staat in het statement van de Deense minister.

Trump voert intussen de agressieve taal tegen zijn buurland op. Hij zegt nu op sociale media dat de VS Groenland nodig hebben voor hun defensie en dat de NAVO zou profiteren van een Amerikaanse inname van het land. President Trump wil Groenland in het kader van zijn Lebensraum-politiek onderdeel maken van de VS. Het land is interessant voor roofkapitalisten vanwege de aanwezigheid van tal van kostbare grondstoffen, zeker nu door de door Trump aangejaagde opwarming van de aarde de poolkappen doet smelten.

De aankondiging komt op het moment dat de Deense en Groenlandse ministers van Buitenlandse Zaken in Washington arriveren om met het Amerikaanse regime te overleggen over de toekomst van het eiland. Op het laatste moment is de bespreking met vice-president JD Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verplaatst naar een ander gebouw. The Guardian schrijft dat de onderhandelaars zo mogelijk willen voorkomen dat Trump persoonlijk op de gesprekken inbreekt en de zaak verder escaleert.

De Franse president Macron, die over de enige nucleaire krijgsmacht binnen de EU beschikt, waarschuwt dat een Amerikaanse aanval op Groenland tot nooit eerder vertoonde consequenties zal leiden. "Als de soevereiniteit van een Europese bondgenoot in het geding komt, zullen de gevolgen ongekend zijn. Frankrijk volgt de situatie op de voet en zal volledig solidair zijn met Denemarken en zijn soevereiniteit," zei hij in een kabinetsvergadering.

Denemarken heeft ondertussen in Kopenhagen een nachtwacht geïnstalleerd die in de gaten houden wat de Amerikanen en met name Trump uitspoken als het in de VS dag is en in Europa nacht, meldt RTL Nieuws.