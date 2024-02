Hevige rellen in Den Haag bij feest van Eritrese dictatuur Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 463 keer bekeken • bewaren

In Den Haag zijn zaterdag grote rellen uitgebroken bij een Eritrees feest. Vier agenten raakten gewond en verschillende voertuigen, waaronder een politieauto en een touringcar, gingen in vlammen op. Niemand leek voorbereid op het geweld hoewel feesten die door het Eritrese regime worden georganiseerd vaker op geweld uitlopen. Eerder waren er grootschalige rellen rond dergelijke evenementen in Zweden, Canada en de VS en vorig jaar leidde een soortgelijk evenement tot hevig geweld in Rijswijk.

De politie zegt dat er vermoedelijk sprake was van een confrontatie tussen pro- en antiregeringsgezinde Eritreeërs. 'Een van de partijen had een bijeenkomst belegd in het zalencentrum, waar de tegenstanders op afkwamen.' Volgens burgemeester Jan van Zanen van Den Haag gaat het om jongeren van de Eritrese organisatie 'Brigade Nhamedu'. De confrontatie liep uit op ernstige rellen. Daarbij werd met stenen, vuurwerk en andere spullen naar agenten en de brandweer gegooid. Meerdere relschoppers waren bewapend met ijzeren staven, knuppels en fietssloten.

In Eritrea woedde jarenlang een gewapende strijd tegen de dictatuur die uiteindelijk in 1993 ten val kwam. In plaats van democratie door te voeren vestigde Isaias Afewerki, mede-oprichter van de voorheem linkse bevrijdingsbeweging EPLF, echter een nieuwe dictatuur met zichzelf als presdient. In tal van landen waar de Eritrese diaspora zich gevestigd heeft, organiseert het regime feesten. Eritrese vluchtelingen, waaronder veel jongeren, protesteren tegen de evenementen omdat die als intimidatie worden beschouwd. "Hoe zou je het vinden als Poetin hier een feest gaat houden ter viering van de invasie in Oekraïne," verklaarde een onderwijzer van Eritrese afkomst eerder tegenover The Guardian. Eritrese vluchtelingen willen dat de feesten verboden worden. Afewerki is een bondgenoot van Poetin.

De lokale partijen in Den Haag zijn geschokt door het geweld maar ook door het feit dat de autoriteiten er door verrast werden. "Was de gemeente op de hoogte van de bijeenkomst?" vraagt SP-fractievoorzitter Lesley Arp zich af op de site van Omroep West. "En zo ja, hadden de autoriteiten de risico's in beeld? En zo niet, wat betekenen deze rellen dan voor dit zalencentrum? Want de Opera is eerder geassocieerd met overlast."